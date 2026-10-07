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Eski eşinin kurşunlarına hedef olan kadın hayatını kaybetti

Trabzon Arsin'de 20 gün önce boşandığı eski eşi tarafından silahla vurulan 33 yaşındaki Gülşah Oktay, hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eski eşinin kurşunlarına hedef olan kadın hayatını kaybetti

Trabzon Arsin'de silahlı saldırı

Trabzon'un Arsin ilçesi Yeşilce Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, yaklaşık 20 gün önce boşandığı eski eşiyle buluşan Gülşah Oktay (33) vuruldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Oktay, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Saldırı anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 15.30 sıralarında gerçekleşti. Oktay, boşandığı eski eşi A.Y. ile öğle saatlerinde bir araya geldi. Daha sonra A.Y.'ye ait araçla Yeşilce Konutları'na gelen Oktay ile araç içinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli A.Y., Oktay'a ateş etti. Araçtan inerek kaçmaya çalışan Oktay'ın peşinden giden A.Y. ateşi sürdürdü ve genç kadın vücuduna 7 kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Oktay ameliyata alındı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Oktay, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Şüpheli, iddialar ve soruşturma:

Olay yerinde silahını bırakarak kaçtığı belirtilen ve uzman çavuş olduğu öğrenilen A.Y., güvenlik güçleri tarafından kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Oktay'ın henüz 2 aylık bebeğinin olduğu öğrenildi.

Yerel kaynaklarda, A.Y.'nin yakın zamanda borsada yüklü miktarda para kaybettiği ve borçlarını karşılamak amacıyla Oktay'a ait altınları aldığı, bu nedenle çift arasında sorunlar yaşandığı yönünde iddialar yer alıyor. Bu iddialar, soruşturmanın odağında bulunuyor.

Olayla ilgili adli ve idari incelemeler sürüyor; yetkililer detaylı delil toplama ve ifade işlemlerini yürütüyor.

GÜLŞAH OKTAY VE YAKLAŞIK 20 GÜN ÖNCE BOŞANDIĞI ESKİ EŞİ A.Y.

GÜLŞAH OKTAY VE YAKLAŞIK 20 GÜN ÖNCE BOŞANDIĞI ESKİ EŞİ A.Y.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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