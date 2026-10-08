Eski ilişkiye bağlı kundaklama: Seferihisar'da itfaiye personeli tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşandığı bildirilen yangında, iddialara göre Gümüldür İtfaiyesi personeli A.K. eski sevgilisi E.S.'nin evine benzin dökerek evi kasıtlı olarak ateşe verdi. Olay yerindeki görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında alevlerin arasında kalan E.S. ağır yaralanırken, evde bulunan köpeğin ise yangında telef olduğu bildirildi. Ağır yaralı olarak evden çıkarılan kadın, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı ve hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor.

yangına ilişkin iddialar ve müdahale:

Olayda, şüphelinin bir akaryakıt istasyonundan bidonla petrol aldığı, bu yakıtı evin çeşitli noktalarına dökerek yangını çıkardığı öne sürülüyor. Mahalle sakinleri ve ilk müdahale ekipleri alevleri söndürmek için çalışma yürüttü; sağlık ekipleri ise yaralı kadını hızla hastaneye taşıdı.

soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılıkça yöneltilen kasıtlı yangın çıkarma ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Haberde yer alan bilgiler, kolluk kuvvetlerinin ve sağlık kurumlarının açıklamalarına dayanmaktadır; soruşturma tamamlandıkça ek gelişmeler ve resmi açıklamalar bekleniyor.

İZMİR’İN SEFERİHİSAR İLÇESİNDE, ESKİ SEVGİLİSİNİN EVİNİ BENZİN DÖKEREK KASITLI OLARAK ATEŞE VERDİĞİ İDDİA EDİLEN İTFAİYE PERSONELİ TUTUKLANDI.