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Eski istasyonda beklenmedik misafirler: üç tilki kovan taşıyan vatandaşı yalnız bırakmadı

Benliahmet'te arı kovanlarını kamyona yükleyen Alihan Öztürk, üç kızıl tilkinin gelmesiyle şaşırdı; hem çalışıp hem de onları elleriyle besledi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 07:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Eski istasyonda beklenmedik misafirler: üç tilki kovan taşıyan vatandaşı yalnız bırakmadı

Eski tren istasyonunda beklenmedik ziyaret:

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyündeki kullanılmayan eski tren istasyonuna arı kovanlarını taşımaya giden Alihan Öztürk, havaların soğumasıyla kovanları kamyona yüklediği sırada beklenmedik bir gelişmeyle karşılaştı. Çalışma alanına yaklaşan 3 kızıl tilki, Öztürk'ün dikkatini çekti ve kısa sürede onun çevresinde belirmeye başladı.

Tilkilerle yakın temas:

Öztürk, tilkilerin kendisine oldukça yakın durduğunu görünce yanındaki yiyecekleri onlara uzattı. Tilkiler zamanla elinden yiyecek almaya başladı; görüntülerde vatandaşın bir yandan arı kovanlarını kamyona yüklemeyi sürdürürken bir yandan da tilkileri elleriyle beslediği görülüyor. Eski istasyonun sakin ortamında oluşan bu sahne, işini aksatmadan misafirlerini de doyurmaya devam eden bir tablo ortaya koydu.

Görüntüler ve anların kaydı:

Saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda, tilkilerin vatandaşa yaklaşarak yiyecekleri aldığı ve Öztürk'ün zaman zaman onlarla konuştuğu dikkat çekiyor. Benliahmet, Selim, Kars adresindeki bu karşılaşma, hem bölge sakinlerinin hem de izleyenlerin ilgisini çeken doğal ve beklenmedik bir buluşma olarak kayda geçti.

KARS’TA ESKİ İSTASYONDA BEKLENMEDİK BULUŞMA! ARI KOVANLARINI TAŞIRKEN 3 TİLKİ GELDİ, VATANDAŞ...

KARS’TA ESKİ İSTASYONDA BEKLENMEDİK BULUŞMA! ARI KOVANLARINI TAŞIRKEN 3 TİLKİ GELDİ, VATANDAŞ MİSAFİRLERİNİ ELİYLE BESLEDİ(KARS-İHA)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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