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Eski MHP milletvekili Hüseyin Yıldız yaşamını yitirdi

23. dönem MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, kanser tedavisi gördüğü özel hastanede vefat etti; cenazesi yarın Alanya'da defnedilecek.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Eski MHP milletvekili Hüseyin Yıldız yaşamını yitirdi

Hüseyin Yıldız hayatını kaybetti

23. Dönem MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, uzun süredir sürdürdüğü kanser tedavisi sırasında kaldığı özel hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Partili yakınları ve yerel teşkilattan yapılan açıklamalara göre Yıldız’ın vefat haberi Alanya’da derin üzüntü yarattı.

MHP Alanya'dan açıklama:

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan tarafından yapılan açıklamada, parti ve dava büyüğü olan Yıldız için şu ifadelere yer verildi: Parti ve dava büyüğümüz, 23. Dönem Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız abimiz Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve camiamızın başı sağ olsun

Cenaze töreni ve defin bilgileri:

Yıldız’ın cenazesinin yarın Alanya’daki Hacımemişler Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığında toprağa verileceği bildirildi. Törene ilişkin ayrıntılar, yakın çevre ve ilçe teşkilatı tarafından duyurulmaya devam ediliyor.

23. DÖNEM MHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN YILDIZ (ARŞİV)

23. DÖNEM MHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN YILDIZ (ARŞİV)

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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