Eski milli isimler riva'da A Milli Kadın Takımı kampını ziyaret etti

Ziyaretin ayrıntıları:

Ziyaret, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşti. Türk futboluna uzun yıllar hizmet eden eski teknik direktör Fethi Demircan ile tüm yaş kategorilerinde toplam 122 kez milli formayı giyen eski milli futbolcu Didem Karagenç, Riva'da devam eden A Milli Kadın Takımı kampına katıldı.

Demircan ve Karagenç, A Milli Kadın Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Kadın Futbol Direktörü Oray Baykal ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray ile teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi. Görüşmelerde takımın hazırlık süreci ve yaklaşan maç takvimi konuşuldu.

plaket takdimi ve kapanış:

Ziyarette eski oyuncu ve teknik adama katkılarından dolayı plaket takdim edildi; plaketler TFF Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray tarafından verildi. Demircan ve Karagenç, Dünya Kupası play-off karşılaşmaları öncesinde milli oyunculara başarı dileklerini iletti ve teknik heyetle sohbet etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Ziyaret, hem deneyimli isimlerin takıma moral desteği hem de federasyon temsilcileriyle dayanışma mesajı olarak kayda geçti.

A MİLLİ ERKEK VE A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI'NIN ESKİ TEKNİK DİREKTÖRLERİNDEN FETHİ DEMİRCAN VE ESKİ MİLLİ FUTBOLCU DİDEM KARAGENÇ, RİVA'DA DEVAM EDEN A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI'NIN KAMPINI ZİYARET ETTİ.