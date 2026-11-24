Eski Papa Francis’in günlükleri ilk kez yayımlandı

Katolik Kilisesi’nin 266. papası Francis’in kişisel notlarından derlenen "Eski Papa Francis’in Özel Günlüğü" adlı kitap, Nisan 2025’teki ölümüne kadar uzanan 1992-2024 dönemi kayıtlarını içeriyor. Kitabı derleyen Kardinal Victor Manuel Fernandez aracılığıyla önceden yayımlanan Fransızca nüshada, Francis’in ruhsal yaşamına ilişkin samimi ve çarpıcı satırlar yer aldı.

Şeytan ile üç karşılaşma:

Kitapta en çok dikkat çeken bölüm, Francis’in Şeytan’ı fiziksel olarak gördüğüne inandığını aktardığı anılardı. 24 Ocak 2021 tarihli bir günlüğünde eski papa, ilk anıya ilişkin olarak şunları yazdı: "Yaklaşık 15 yıl önce. Onu arabanın camından gördüm. Tehditkar ama aynı zamanda baştan çıkarıcı gözlerini asla unutmayacağım."

İkinci olayın bir Karmelit şapelinde gerçekleştiğini belirten Francis, bu karşılaşmayı daha yoğun bir bakışla tanımladı: "Bana alev alev yanan gözlerle baktı. Bir önceki bakışından çok daha yoğun olan o bakışı unutmayacağım. Gözleri ateş parlamaları gibiydi." Üçüncü anı ise Şili ziyaretinin ardından Roma’da yapılan bir toplantıda yaşanmış; Francis bu anı için "Onu gördüm ve her şeye sahipmiş gibi zafer kazanmışçasına konuştuğunu duydum. Sesindeki o güçlü hırıltıyı unutamıyorum" ifadelerini kullandı.

Günlüklerde ayrıca Francis’in bu deneyimler karşısında hissettiklerini ve bu anların manevi hayatına etkisini betimleyen içsel notlar yer alıyor; metinler, papalığın kişisel yönüne dair nadir bir pencere açıyor.

"Cehennem’in girişi" iddiası ve ruhsal tepki:

Haziran 2018 tarihli bir kayıtta ise Francis, "Dün gece Cehennem’in girişini gördüm. İçeriye biraz bakmak için göz attım ve dehşete kapıldım. Tesbihi bir silah gibi elime aldım" diye yazdı. Bu ifade, günlüklerdeki en çarpıcı görsel betimlemelerden biri olarak öne çıkıyor ve Francis’in manevi mücadelesine dair güçlü bir örnek teşkil ediyor.

Üst düzey din adamlarına dair değerlendirmeler:

Günlüklerdeki diğer bölümler, Francis’in bazı üst düzey din adamlarına ilişkin kişisel değerlendirmelerini de aktarıyor. Kardinal Fernandez’in aktardığına göre Francis, Mayıs 2025’te halefi seçilerek Papa Leo adını alan ABD’li Kardinal Robert Prevost’u "büyük bir çoban, cömert bir misyoner ve kusursuz bir insan" olarak nitelendirdi. Ayrıca, dönem içinde kendisini eleştiren isimler arasında sayılan Gine Kardinali Robert Sarah için "incelikli bir manevi duyarlılığa" sahip olduğunu; Alman Kardinal Gerhard Müller içinse "agresif görünüyor ancak iyi bir insan" değerlendirmesini yaptı.

Günlükler, Francis’in papalığının erken dönemine dair de kısa ama çarpıcı notlar içeriyor; Temmuz 2013’te, Papa seçilmesinden dört aydan fazla sonra günlüğüne yalnızca "Beni 13 Mart’ta Papa seçtiler" cümlesini yazdığı kaydediliyor. Bu satırlar, liderliğinin hem kamusal hem de derin kişisel boyutlarına ışık tutuyor.

Not: Kitaptaki alıntılar ve tarihler, derlemeyi yapan editörün önceden yayımlanan Fransızca nüshasından aktarılan ifadelere dayanmaktadır.

KATOLİK KİLİSESİ'NİN 266. PAPASI FRANCİS'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN YAYIMLANAN ÖZEL GÜNLÜKLERİNDE, ŞEYTAN'I FİZİKSEL OLARAK ÜÇ KEZ GÖRDÜĞÜNE İNANDIĞINI VE CEHENNEM'İN GİRİŞİNİ GÖRDÜĞÜNÜ YAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI. (ARŞİV)