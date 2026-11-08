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Eski sanayi sitesinde yalnız bulunan oto tamir sahibinin ölümü inceleniyor

Erzincan Eski Sanayi Sitesi'nde Kılıçkaya Oto Tamir Bakım Servisi sahibi M. K.'nin iş yerinde ölü bulunması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 08:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eski sanayi sitesinde yalnız bulunan oto tamir sahibinin ölümü inceleniyor

Eski sanayi sitesinde yalnız bulunan oto tamir sahibinin ölümü inceleniyor

Erzincan kent merkezindeki Eski Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Kılıçkaya Oto Tamir Bakım Servisi sahibinin iş yerinde ölü bulunması, şehirde soru işaretleri oluşturdu.

olay yeri ve keşif:

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, servis sahibi M. K. (44) ile dünden bu yana irtibat kuramayan yakınları iş yerine gitti. Yakınlarının iş yerine girmesiyle M. K. hareketsiz halde bulundu ve durum sağlık ve güvenlik güçlerine bildirildi.

adli süreç ve soruşturma:

İhbar üzerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme birimleri çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin müdahalesinin ardından M. K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yetkililer, ölüm nedeninin belirlenmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma başlattıklarını bildirdi.

ERZİNCAN&#039;DA OTO TAMİR VE BAKIM SERVİSİNİN SAHİBİ, İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU

ERZİNCAN'DA OTO TAMİR VE BAKIM SERVİSİNİN SAHİBİ, İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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