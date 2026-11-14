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Eski sistem arızası ABD hava trafiğini aksattı, uçuş yasağı kaldırıldı

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, uçuş yasağının kaldırıldığını ve sorunun eski hava trafik kontrol altyapısındaki arızadan kaynaklandığını açıkladı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:25

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Elif Demir

Eski sistem arızası ABD hava trafiğini aksattı, uçuş yasağı kaldırıldı

Uçuş yasağı kaldırıldı:

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ülke genelinde alınan uçuşları durdurma kararının kaldırıldığını ve hava sahasının yeniden açıldığını duyurdu. Bakan Duffy, FAA'ın radar ve iletişim sistemlerinde yerel saatle 15.36'da (TSİ 23.36) başlayan sorun nedeniyle derhal durdurma kararı alındığını, hava sahasının ise yerel saatle 20.15te (TSİ 04.15) kademeli olarak yeniden açıldığını belirtti.

Duffy, operasyonların tamamen normale dönmesinin zaman alacağına işaret ederek uçuşların pilot ve kabin görevlilerinin müsaitliğine göre kademeli başlayacağını, havayollarının kalan uçuşları ve biriken iş yükünü gidermek için çalıştığını söyledi.

Arızanın kaynağı ve çağrı:

Bakan Duffy, sorunun kaynağı olarak eskiyen hava trafik kontrol altyapısı ve aşırı yüklenen telekomünikasyon ekipmanlarını gösterdi. Duffy, arızanın yeni kurulan ekipmanlardan değil, "arızalanan eski donanımdan" kaynaklandığını vurguladı. Ayrıca, Başkan Donald Trump döneminde sisteme ilk etapta sağlanan 12.5 milyar dolar yatırımın yenilemenin yalnızca bir kısmını karşıladığını, kalan çalışmalar için Kongre'den ek olarak 50 milyar dolar daha talep edilmesi gerektiğini savundu.

Soruşturma ve siber saldırı iddiaları:

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ise soruşturmacıların olayda herhangi bir siber saldırı veya İran bağlantısına dair kanıt bulmadığını açıkladı. Mullin, kötü niyetli faaliyetlerin tamamen göz ardı edilmediğini, ancak şu an için arızanın teknik altyapı sorunlarından kaynaklandığının öne çıktığını belirtti.

Operasyonel etkiler ve yolcular:

Associated Press'in aktardığı verilere göre ülkede uçuşların durdurulması nedeniyle 1.5 milyondan fazla yolcu etkilendi. Karar nedeniyle 8 binden fazla uçuş iptal edildi ve havayolları ile havalimanları biriken trafiği gidermek için çalışırken gecikmelerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Resmi açıklamalar, olayın nedeninin teknik altyapı eksiklikleri olduğunu işaret ederken, yetkililer sistemin modernizasyonu için ek kaynak sağlanmasının önemine dikkat çekti.

ABD ULAŞTIRMA BAKANI SEAN DUFFY, ÜLKE GENELİNDE UÇUŞLARI DURDURMA KARARININ KALDIRILDIĞINI, HAVA...

ABD ULAŞTIRMA BAKANI SEAN DUFFY, ÜLKE GENELİNDE UÇUŞLARI DURDURMA KARARININ KALDIRILDIĞINI, HAVA SAHASININ YENİDEN AÇILDIĞINI DUYURDU. DUFFY, AKSAKLIĞIN ÜLKENİN ESKİYEN HAVA TRAFİK KONTROL ALTYAPISINDAKİ ARIZALARDAN KAYNAKLANDIĞINI İFADE ETTİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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