Eski SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sermaye piyasası soruşturmasında gelişmeler:

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hâkimliğe sevk edilen eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, hakimlikçe alınan karar doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli işlemler ve serbest bırakılma:

Gönül, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı ve adliyeden ayrıldı.

Diğer şüphelilerin durumu:

İfade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'ın adliyedeki işlemleri ise devam ediyor.

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA HAKİMLİĞE SEVK EDİLEN ESKİ SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) BAŞKANI İBRAHİM ÖMER GÖNÜL, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI. GÖNÜL İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ADLİYEDEN AYRILDI.