Eskil'de 112 acil sağlık istasyonu hizmete girdi

Eskil'de 112 istasyonu hizmete başladı:

Aksaray’ın Eskil ilçesinde tefrişat çalışmaları ve personel görevlendirmeleri tamamlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Merkezi hizmete başladı. Yeni istasyonun açılmasıyla ilçede acil vakalara müdahale süresinin kısalması ve sağlık hizmetlerine erişimin hızlanması hedefleniyor.

belediye başkanının açıklaması:

Mustafa Zavlak açıklamasında: Eskilimizde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Merkezimizin tefrişatının tamamlanmasının ardından ambulans ve sağlık ekibi görevlendirmeleri de yapılarak istasyonumuz hizmete başlamıştır. Bu önemli hizmetle birlikte, acil sağlık hizmetlerine ulaşım hızlanacak, hemşerilerimize daha etkin, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulacaktır

ilçe için beklenen kazanımlar:

Belediye Başkanı Zavlak, istasyonun Eskil için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti. Hizmete giren birim sayesinde ambulans ve sağlık ekipleri daha hızlı yönlendirilebilecek; bunun ilçede acil müdahalelerin etkinliği ve vatandaşların güvenliği üzerinde doğrudan olumlu etkisi olması bekleniyor.

AKSARAY’IN ESKİL İLÇESİNDE TEFRİŞAT ÇALIŞMALARI VE PERSONEL GÖREVLENDİRMELERİ TAMAMLANAN 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYON MERKEZİ HASTA KABULÜNE BAŞLADI.