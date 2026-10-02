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Eskil'de çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı; sağlık ekipleri müdahale edip hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 00:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskil'de çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaza hakkında bilgiler

Aksaray'ın Eskil ilçesi İstiklal Mahallesinde meydana gelen kazada, 06 FEA 290 plakalı otomobili süren Ahmet O. (45) ile 68 AGU 031 plakalı motosikleti kullanan Muzaffer İ. (20) cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı.

olayın gelişimi:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve gerekli tıbbi tedavi için sürücüyü ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

soruşturma ve sağlık durumu:

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve trafik yönünden gerekli tutanaklar tutuldu.

AKSARAY’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET...

AKSARAY’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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