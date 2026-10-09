Eskil'de gençlerin sesi: Gazze için Filistin Sokağı sergisi

Eskil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Filistin Sokağı' sergisi açıldı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Eskil Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Filistin Sokağı' sergisi açıldı. Konferans salonunda düzenlenen etkinlik, yerel protokol temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Sergide neler vardı:

Sergide öğrencilerin yaptığı resimler, kapı süslemeleri ve el boyamaları yer aldı. Ziyaretçiler özel ışıklandırma ve seslendirmeler eşliğinde, Gazze'deki insani krizin yansımalarını görsel ve işitsel olarak deneyimledi. Öğrencilerin hazırladığı panolar ve şiirlerden oluşan bölümler, empati kurmayı amaçlayan bir anlatımla düzenlendi.

Konuşmalar ve etkinliğin amacı:

Eskil İlçe Müftüsü Seyit Böğet, açılış konuşmasında etkinliğin Gazze'ye yönelik saldırıları hatırlatmak ve unutulmamasını sağlamak için önemli olduğunu vurguladı. Böğet, öğrencilerin çalışmalarını takdir ederek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Etkinliği yöneten öğretmen Serkan Akkuş, serginin iki haftalık titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti ve temel hedeflerinin öğrencilerde empati duygusunu güçlendirmek ile yaşanan zulme karşı duruş göstermek olduğunu aktardı. Akkuş, halkı etkinliğe davet etti.

Okul öğrencilerinden Kübra Gün ise duygularını paylaşarak, hazırlanan şiirler, çizimler ve görseller aracılığıyla Filistin'de yaşananların unutulmadığını hatırlatmak istediklerini söyledi. Öğrencilerin aktif katılımı ve görsel anlatımın yoğunluğu, serginin dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

Etkinlik, katılımcılara Gazze konusunu yerel düzeyde gündemde tutma ve gençlerin farkındalık çalışmalarındaki rolünü güçlendirme fırsatı sundu. Sergi, toplumda empati ve dayanışma duygusunu pekiştirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

AKSARAY’DA ESKİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TARAFINDAN FİLİSTİN’DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKMEK VE FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA "FİLİSTİN SOKAĞI" SERGİSİ AÇILDI.