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Eskişehir başkanı Strazburg'da yerel demokrasinin güçlendirilmesini vurguladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Konseyi Kongresi’nde yerel demokrasinin, genç katılımının ve iklim uyumunun önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Eskişehir başkanı Strazburg'da yerel demokrasinin güçlendirilmesini vurguladı

Eskişehir büyükşehir belediye başkanı ayşe ünlüce Strazburg’da

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin (YBYK) 51. Genel Kuruluna Türkiye Ulusal Heyeti üyesi olarak katıldı. Genel Kurul oturumlarında yerel demokrasinin güçlendirilmesi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün korunması ile demokratik gerileme risklerinin erken tespiti temel gündem maddeleri oldu.

genel kurulun öncelikleri ve risk uyarı panosu:

Oturumlarda öne çıkan çalışmalardan biri, “Yerel ve Bölgesel Demokrasiye İlişkin Risk Uyarı Panosu” raporu oldu. Raporda, yerel yönetimlerin özerkliği, mali bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, seçimlerin adilliği ve vatandaşların karar alma süreçlerine katılımı gibi alanlar mercek altına alındı. Amaç, demokratik gerileme risklerini erken aşamada belirleyerek gerekli önlemlerin geliştirilmesini sağlamaktır.

gelecek dönem hedefleri: genç katılım ve iklim uyumu:

Kongre’nin 2026-2031 dönemi öncelikleri çerçevesinde, demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün yerel düzeyde güçlendirilmesi tartışıldı. Oturumlarda ayrıca yerel yönetimlerin yetki ve kaynaklarla desteklenmesi, gençlerin karar alma süreçlerine katılımının artırılması ile iklim değişikliğiyle mücadele ve iklime uyum konuları vurgulandı. Bu başlıklar, yerel düzeyde uygulanabilecek politika ve araçların geliştirilmesine zemin hazırlamayı hedefliyor.

Ünlüce’nin katılımı, Türkiye Ulusal Heyeti adına yürütülen çalışmalara doğrudan katkı sağlarken, toplantılarda ele alınan rapor ve öneriler yerel yönetimler için yol gösterici nitelikte kabul edildi. Tartışmalar, yerelde demokratik kurumların korunması ve güçlendirilmesine yönelik erken uyarı mekanizmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, AVRUPA KONSEYİ YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, AVRUPA KONSEYİ YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER KONGRESİ’NİN 51. GENEL KURULU’NA TÜRKİYE ULUSAL HEYETİ ÜYESİ OLARAK KATILDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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