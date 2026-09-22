Eskişehir buluşmaları: 2028 vurgusu ve yatırımların savunması

AK Parti tarafından "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" temasıyla düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının Eskişehir etabı, bir otelin konferans salonunda çok sayıda teşkilat mensubu, MKYK üyesi ve milletvekilinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda öncelik, 14 ilçede sahaya inilerek vatandaş taleplerinin doğrudan dinlenmesi olarak açıklandı.

etkinliğin organizasyonu ve katılımcılar:

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile birlikte Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve çok sayıda milletvekili katıldı. Programda ilçe çalışmaları, yerel yatırımlar ve kentteki hizmetlerin takibi gündeme geldi. Yavuz, partisinin çalışma takviminin 2028’e kadar yoğun şekilde süreceğini belirterek saha çalışmasının önemine vurgu yaptı.

yavuz'un seçim takvimi açıklamaları:

Seçim zamanlamasına ilişkin konuşmasında Yavuz, "Seçimler 2028 yılı içinde olacak" ifadesini kullandı. Yavuz, şunları söyledi: "Partimiz henüz seçim kararı almadı; şimdi iş zamanı. 2028 Mayıs tarihi şu anki anayasal süreçte öngörülen tarihtir. Ancak seçimleri o tarihten önce almak üç şekilde mümkün: Anayasayı değiştirmek, Cumhurbaşkanı veya TBMM seçimleri yenileme kararı almak." Yavuz ayrıca, partilerinin tercihinin milletvekillerinin 2028 içinde, esas tarihin birkaç hafta öncesine denk gelecek şekilde yenileme kararı alması olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili beklentilerini paylaştı.

istanbul havalimanı ve yatırım savunusu:

Yavuz, konuşmasında daha önce eleştirilen İstanbul Havalimanına dair değerlendirmelere de değindi. "Dün İstanbul Havalimanı’ndan Ağrı’ya uçtum... Geçen yıl tam 84 milyon kişi oradan uçtu. Bu yıl da 87 milyon bekleniyor. 4. pist devreye girdi. 9. pist devreye girecek ve o zaman 200 milyon yolcu oradan yılda uçuş gerçekleştirecek" sözleriyle yatırımların işlediğini vurguladı ve geçmiş eleştirileri anımsattı.

eskişehir yatırımları ve yerel mesaj:

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da kentte tamamlanan projelere dikkat çekti. Albayrak, YHT, Şehir Hastanesi, stadyum ve yerli lokomotif Eskişehir 5000 projelerini anımsatarak bu yatırımların kararlılıkla süreceğini söyledi. CHP’li belediyelere yönelik eleştirilerde bulunan Albayrak, "Eskişehir’in kaynaklarını da geleceğini de sahipsiz bırakmayacağız" diyerek şehrin çıkarları için hesap sorma ve çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Programın kapanışında, saha çalışmasının yolları, ilçelerdeki öncelikler ve vatandaş talep mekanizmalarının nasıl işletileceği ele alındı. Buluşmaya katılan isimler arasında Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Sakarya Milletvekili Murat Kaya, MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Bursa Milletvekili Osman Mesten, MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, MKYK Üyesi ve Milletvekili Nazım Maviş ile Milletvekili Hasan Arslan yer aldı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI ALİ İHSAN YAVUZ