ŞÖNİM tarafından hükümlülere eğitim verildi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından, 1 No’lu Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Programda uzmanlar tarafından Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele başlıklı sunum yapıldı.

Program içeriği:

Eğitimde öncelikli olarak aile içi iletişimin önemi vurgulandı. Katılımcılara şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital olmak üzere çeşitli türleri ile bu tür şiddetin bireyler ve aileler üzerindeki sonuçları hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca şiddetin önlenmesine yönelik mevcut yasal düzenlemeler ve farkındalık çalışmaları hakkında açıklamalar yapıldı.

Amaç ve yaklaşımlar:

Programın amacı, hükümlülerin şiddet konusundaki bilinç düzeyini yükseltmek, sağlıklı iletişim becerilerini desteklemek ve topluma dönüş sürecinde şiddetin önlenmesine katkı sağlanması olarak açıklandı. ŞÖNİM uzmanları, sunum ve bilgilendirme yoluyla katılımcılarda farkındalık oluşturmayı hedefledi.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ (ŞÖNİM) MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 1 NO'LU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.