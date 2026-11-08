Dolar 50,1702 +0,07%
Euro 55,9445 +0,12%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.643,34 +1,07%
EUR/USD 1,1156 +0,11%
Brent Petrol 97,17 -1,17%
--°

Eskişehir Demirspor futbolcularından protokole sessiz tepki

Eskişehir Demirspor futbolcuları, Cidespor maçının ardından saha ortasında oturup protokol tribününe sırtını dönerek kulüp yönetimini protesto etti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 17:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Eskişehir Demirspor futbolcularından protokole sessiz tepki

Eskişehir Demirspor'da saha ortasında sessiz protesto

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Eskişehir Demirspor oyuncuları, Cidespor ile oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte dikkat çeken bir eyleme imza attı. Maçın sona ermesiyle futbolcular saha ortasında toplanarak protokol tribününe sırtını döndü ve yere oturdu.

oyuncuların iddiaları:

Futbolcuların bu tavrı, kulüp yönetimi tarafından daha önce verilen sözlerin tutulmadığı yönündeki rahatsızlığı görünür kıldı. Oyuncuların sahada uzun süre sessiz kalması ve yönetimle aralarında doğrudan bir diyalog kurmaktan kaçınmaları, takım içindeki gerilimin işareti olarak değerlendirildi.

yönetimin tutumu ve maç sonrası gelişmeler:

Müsabakayı protokol tribününden takip eden kulüp başkanı Mehmet Ali Hünerlier ile yöneticiler sahadaki oyuncuları alkışlayarak destek vermeye çalıştı; ancak futbolcular alkışlara ve tezahüratlara karşılık vermedi. Eylemin ardından oyuncular doğrudan soyunma odasının yolunu tutarak saha dışına çıktı.

Yaşanan gelişme, maçın sportif sonucunun önüne geçti ve maç gündemini belirleyen unsur oldu. Kulüp içindeki gerginliklerin nasıl aşılacağı ve taraflar arasında bir uzlaşma sağlanıp sağlanmayacağı önümüzdeki günlerde merak konusu olarak kalacak.

BÖLGESEL AMATÖR LİG TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR DEMİRSPOR&#039;DA FUTBOLCULAR, CİDESPOR MAÇININ ARDINDAN...

BÖLGESEL AMATÖR LİG TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR DEMİRSPOR'DA FUTBOLCULAR, CİDESPOR MAÇININ ARDINDAN SAHANIN ORTASINDA OTURUP, PROTOKOL TRİBÜNÜNE SIRTLARINI DÖNEREK KULÜP YÖNETİMİNİ PROTESTO ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İtaliano'dan uyarı: Galatasaray karşısında açlığı fırsata çevirmeliyiz
images

Stock: Gaziantep maçına odaklanıp toparlanacağız
images

Kayseri Şekerspor son dakikada öne geçti: Sorgun Belediyespor 2-3
images

Kocasinan Şimşekspor Afşinspor'u 3-0 geçerek çıkışını sürdürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz