Eskişehir heyeti günyüzü'nde BBP lideri Mustafa Destici ile buluştu

Eskişehir heyeti günyüzü'nde BBP lideriyle bir araya geldi

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ile birlikte gelen kent protokolü, üzüm hasadı etkinliklerine katılmak üzere gittikleri Günyüzü ilçesinin Gecek Mahallesi'nde Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretin amacı ve ortamı:

Program, bölgedeki üzüm hasadı etkinliklerine katılma amacıyla düzenlendi. Heyet ve Destici arasındaki görüşme, Gecek Mahallesi'nde saha koşulları ve yerel etkinlikler çerçevesinde samimi bir ortamda geçti.

Heyette kimler yer aldı:

Toplantıda Eskişehir Milletvekili ve eski Bakan Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile beraberindeki il protokolü hazır bulundu. Heyet, bölge ziyaretinin programı dahilinde ilgili temasları sürdürdü.

Görüşme sırasında yerel gündem ve hasat etkinliklerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı; taraflar, bölgeye yönelik çalışmaların takip edileceğini belirtti.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, PROF. DR. AYŞEN GÜRCAN VE BERABERİNDEKİ KENT PROTOKOLÜ, BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ’Yİ ZİYARET ETTİ.