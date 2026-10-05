Eskişehir İstiklal Caddesi'nde karşıdan geçen yaşlı adama otomobil çarptı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bir kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir adama otomobil çarptı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre çarpma, 26 AKU 631 plakalı otomobilin seyri sırasında gerçekleşti. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama ile tanık ifadelerini aldı.

Soruşturma sürüyor; yetkililer kaza sebebini ve olaya karışan araç ile sürücüye ilişkin detayları tespit etmeye çalışıyor.

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