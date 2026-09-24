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Eskişehir kırsalında bahçeye kadar gelen tilki ev sahipleri tarafından beslendi

Sivrihisar Yakapınar kırsalında akşam vakti bahçeye inen aç tilki, ev sahiplerinin ikram ettiği yemeği yiyip sessizce uzaklaştı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Eskişehir kırsalında bahçeye kadar gelen tilki ev sahipleri tarafından beslendi

Sivrihisar Yakapınar'da beklenmedik misafir:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Yakapınar kırsal Mahallesinde akşam saatlerinde yaşanan olay, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Yerleşim yerine inen bir tilki, müstakil bir evin bahçesine kadar geldi ve burada ev sahipleriyle karşılaştı.

tilkinin bahçedeki halleri:

Bahçede görülen aç tilki, ev sahiplerinin verdiği yemeği çekinmeden kabul etti. Sunulan yiyeceği sakin bir şekilde yiyen tilki, gözlemleyenlerin fotoğraf ve bakışları arasında herhangi bir panik belirtisi göstermedi.

komşuların ve köpeğin tepkisi:

O sırada bahçede bulunan evin köpeğinin şaşkın bakışları, çevredeki vatandaşların tebessüm etmesine neden oldu. İzleyenler, tilkinin davranışını hem ilgiyle hem de hafif bir mahcubiyetle takip etti.

Karnını doyuran yabani tilki, bir süre sonra sessizce bahçeden ayrılarak kayboldu. Olay, akşam saatlerinde yaşanmış olup herhangi bir müdahale ya da olumsuz durum bildirilmedi.

Gözlemler, yerleşim yerlerine inen yabani hayvanların zamanda zaman karşılaşmalara yol açabildiğini gösteriyor; bu tür anlarda sakin kalmanın ve hayvana zarar vermemenin önem taşıdığı dikkat çekti.

ESKİŞEHİR&#039;DE AKŞAM SAATLERİNDE MÜSTAKİL BİR EVİN BAHÇESİNE GELEN TİLKİ, EV SAHİPLERİ TARAFINDAN...

ESKİŞEHİR'DE AKŞAM SAATLERİNDE MÜSTAKİL BİR EVİN BAHÇESİNE GELEN TİLKİ, EV SAHİPLERİ TARAFINDAN BESLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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