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Eskişehir kırsalında dron destekli arama: Afyonkarahisar'daki 8 cinayet şüphesiyle zanlı aranıyor

Afyonkarahisar’daki 8 kişinin öldürülmesi şüphelisinin Eskişehir Seyitgazi civarında aracını bırakıp kaçtığı, dron ve termal kamerayla arama sürüyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 19:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir kırsalında dron destekli arama: Afyonkarahisar'daki 8 cinayet şüphesiyle zanlı aranıyor

Olayın gelişimi:

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır mahallelerinde, üç ayrı araçta 8 kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunmasının ardından, olayın firari şüphelisinin izine rastlandı. İlk incelemelerde zanlının olay yerinden kırmızı renkli hafif ticari araç gasp ederek kaçtığı tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin yol ve kamera kayıtlarını değerlendirmesiyle şüphelinin yönlendirmesi takip edildi. Yapılan çalışmalar sonucu zanlının Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi yakınlarındaki Taşlık mahallesi civarında aracını terk edip kırsal alana kaçtığı belirlendi.

Arama ve operasyon detayları:

Polis ve jandarma ekipleri ile koordineli yürütülen operasyonda, bölgeye dronlar, termal kameralar ve arazi arama timleri sevk edildi. Ekipler geniş bir arazide, metruk yapılar, tarım arazileri ve ormanlık alanları tek tek kontrol ediyor.

Operasyonda termal görüntüleme ve hava destekli tarama, gece-gündüz dönüştürülerek sürdürülürken, güvenlik güçleri kaçış güzergâhları ve olası saklanma noktalarını sistematik biçimde eliyor. Bölgede vatandaşların güvenliği için önlemler artırıldı ve operasyonun devam ettiği bildirildi.

İlerleyen süreç:

Soruşturma kapsamında olayın aydınlatılmasına yönelik teknik ve fiziki takipler devam ediyor. Yetkililer, yakalanma veya yeni bulgulara ilişkin gelişmeleri paylaşmaya hazır olduklarını bildirirken, operasyonun geniş çaplı ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

8 cinayetin şüphelisi Eskişehir&#039;de aracı bırakıp kaçmış

8 cinayetin şüphelisi Eskişehir'de aracı bırakıp kaçmış

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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