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Eskişehir merkezli fuhuş yapılanmasının 148 milyon liralık para trafiği gün yüzüne çıktı

Eskişehir merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonda 20 şüpheliden 18’i tutuklandı; soruşturmada 148.475.595,20 TL’lik para trafiği ve dijital deliller ortaya çıktı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir merkezli fuhuş yapılanmasının 148 milyon liralık para trafiği gün yüzüne çıktı

Operasyonun kapsamı ve gözaltılar

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 23 Ekim tarihinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla Eskişehir, İstanbul, Ankara, Kastamonu ve Nevşehir illerinde aralarında organize edenlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18’i mahkemece tutuklandı.

mağdur ifadeleri ve şüpheli savunmaları:

Soruşturma dosyasında yer alan mağdur beyanlarından biri, Fas uyruklu N.E.H. tarafından verildi. N.E.H., Türkiye'ye 2021 yılında geldiğini, ismini hatırlamadığı Özbekistan uyruklu bir kadın aracılığıyla iletişime geçtiği ve 'Gürcan Otomotiv' rumuzlu hat kullanan kişiyle anlaştığını belirtti. Mağdur, müşterilere götürüp getirme karşılığında kazancın yarısını alacağı yönünde bilgi verildiğini ifade etti.

Dijital kayıtlar arasında, internet üzerinden 24 Nisan 2026 tarihli 'SELEN' ve 7 Mayıs 2026 tarihli 'Selin' rumuzlu ilanlarla müşteri arandığı, ilan sahiplerinin Hangover Otel'e giderken yakalandıkları not ediliyor.

Şüphelilerden M.T. ise ifadesinde, WhatsApp yazışmalarındaki konumların Alberto isimli kişinin bayanları müşteriye götürmesi için gönderdiği adresler olduğunu; kendisinin müşteri bulmadığını, müşterilerin Alberto adlı WhatsApp grubundan geldiğini ve yalnızca taşıma işlemi yaptığını savundu.

ilanlar, fiyatlandırma ve mali bulgular:

Dijital materyal incelemeleri, internet sitelerinde 'SELEN' ve 'Selin' gibi rumuzlarla verilen ilanlar üzerinden organizasyon yapıldığını ortaya koydu. Soruşturma kayıtlarına göre şüpheliler müşterilerle WhatsApp grupları üzerinden iletişim kuruyor, görüşme sürelerine göre 1 saat, 2 saat, 3 saat ve gecelik biçiminde fiyat listeleri belirliyor ve ayrıca ulaşım için taksi/transfer ücreti talep ediyordu.

Mali inceleme, soruşturmada öne çıkan unsur oldu: şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında 2 Ocak 2026 ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 148.475.595,20 TL tutarında para hareketliliği tespit edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, sim kart, dekont ve ajanda notuna el konuldu; soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunun detayları ortaya çıktı: 148 milyon liralık para trafiği...

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunun detayları ortaya çıktı: 148 milyon liralık para trafiği deşifre oldu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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