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Eskişehir model fabrikada yalın üretim uygulamaları hız kazanıyor

ESO Model Fabrika'nın 9. Öğren & Dönüş Programı, JMS Makine, Ertanlar Makine ve Starplast ile başladı; israf yürüyüşü, gölgeleme ve standart zaman yapıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir model fabrikada yalın üretim uygulamaları hız kazanıyor

ESO Model Fabrika’da 9. Öğren & Dönüş Programı başladı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Model Fabrika tarafından düzenlenen 9. Öğren & Dönüş Programı, JMS Makine, Ertanlar Makine ve Starplast firmalarının katılımıyla start aldı. Program, katılımcı ekiplerin yalın üretim prensiplerini hem teoride hem de sahada pekiştirmesine odaklanıyor.

Programın ilk aşaması:

İlk aşamada yalın üretim felsefesinin temel ilkeleri detaylı biçimde ele alındı. Katılımcılar, edinilen teorik bilgileri hemen pratiğe dökme imkânı buldu; böylece öğrenilen yaklaşımların uygulamadaki karşılıkları görüldü ve tartışıldı.

Saha uygulamaları ve atölye çalışmaları:

İsraf Yürüyüşü atölyesi kapsamında firmalar, sanayideki sekiz temel israf türünü yerinde gözlemleme fırsatı yakaladı. Montaj hattında yapılan aktivite örnekleme uygulamalarıyla süreçlerdeki değer katan ve katmayan faaliyetler ayrıştırıldı. Ayrıca gölgeleme ve standart zaman uygulamaları ile montaj adımlarının doğru ölçülmesi ve standartlaştırılması sahada değerlendirildi.

Programın hedefi, katılımcı firmaların elde ettikleri yalın üretim tecrübelerini kendi işletmelerindeki üretim hatlarına entegre etmeleri ve sürdürülebilir verimlilik artışları sağlamalarıdır. Sahadaki ölçüm ve standartlaştırma çalışmalarının, firmaların süreç iyileştirme adımlarını hızlandırması bekleniyor.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) MODEL FABRİKA’NIN DÜZENLEDİĞİ 9. ÖĞREN &amp; DÖNÜŞ PROGRAMI; JMS MAKİNE...

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) MODEL FABRİKA’NIN DÜZENLEDİĞİ 9. ÖĞREN & DÖNÜŞ PROGRAMI; JMS MAKİNE, ERTANLAR MAKİNE VE STARPLAST FİRMALARININ KATILIMIYLA START ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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