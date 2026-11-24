emekli öğretmenler enstitüde bir araya geldi

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nden emekli öğretmenler, enstitü yönetiminin davetiyle yıllar sonra düzenlenen buluşma programında tekrar aynı çatı altında toplandı. Katılımcılar, kurum içindeki atölyeleri dolaşarak yürütülen çalışmaları inceledi, genç öğretmenlerle sohbet etti ve meslek yaşamına dair anılarını paylaştı. Etkinlik, hem nostalji hem de mesleğin gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik sıcak bir ortam sundu.

atölyeler ve genç kadronun performansı:

Program kapsamında emekli öğretmenler atölyelerde yürütülen uygulamalı çalışmaları gezdi ve bilgi aldı. Ziyaret sırasında sık sık genç eğitmenlerin teknolojik gelişmelere uyumundan ve üretken yaklaşımlarından etkilendikleri gözlendi. Hatice Ön etkinlikte emekli olalı 28 yıl geçtiğini belirterek gençlerle tekrar bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ön, emekli öğretmenlere gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: Emekli olalı buradan 28 sene oldu. 28 sene sonra tekrar genç arkadaşlarla birlikte olduk, davet ettiler teşekkür ederiz. Çok mutluyum. Hatırlanmak, sevilmek, saygı görmek güzel bir duygu. Çok hoşumuza gitti. Her sene tekrarlıyoruz bunları, inşallah daha da tekrarlarız. Çok enerjikler, teknoloji bakımından çok ileriler, görüşleri çok ileri ve aydınlık. Emekleri yerini buluyor, çok başarılılar ve öğrencilerimize enerji aşılıyorlar. Biz sipariş üzerine çalışıyorduk Olgunlaşma Enstitüsü olarak. Bütün çevrenin ihtiyaçlarını dikiyorduk, defileler hazırlayıp sunuyorduk. Faaliyetlerimiz çoktu

duygusal anılar ve teşekkürler:

Enstitüde müdür yardımcılığı ve çocuk gelişimi öğretmenliği görevlerinde bulunan Mehpare Yardımcı ise buluşmadan dolayı derin bir duygusallık yaşadığını aktardı. Görev yıllarını ve meslek hayatını anımsatan Yardımcı, 2003 yılına kadar Enstitü'de aktif çalıştığını, ara dönemlerde Sinop Ayancık'ta 4 yıl ve Seyitgazi'de 5 yıl okul müdürlüğü yaptığını belirtti. Yardımcı sözlerini şu şekilde sürdürdü: Müdür yardımcısıydım, aynı zamanda çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeniydim. 2003 yılına kadar görev yaptım ama aralarda Sinop Ayancık’ta 4 yıl, Seyitgazi’de okul müdürlüğü olarak 5 yıl görev yapıp tekrar buraya döndüm. Şu anda çok duyguluyum, inanın anlatacak kelime bulamıyorum. En başta Okul Müdiresi Durna Gülşen’e çok teşekkür ediyorum. Sadece bugün değil, her zaman bizi anımsar, hatırlar. Biz emekli öğretmenler olarak çok duygulanıyoruz. Çocuk gelişimi eğitimi öğretmeni olduğum için benim yok ama diğer meslektaşlarımın el sanatları, nakış çalışmaları hepsi ayrı bir değer. Şu anda gerçekten çok duyguluyum, anlatamam

Katılımcılar, programın anıların tazelenmesine ve mesleki birikimin genç kuşaklara aktarılmasına katkı sağladığını vurguladı. Enstitü yönetimi, benzer buluşmaların sürekliliğini sağlamayı amaçladıklarını belirterek emekli öğretmenlerin deneyimlerinden faydalanmaya devam edeceklerini ifade etti.

ESKİŞEHİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ'NDEN EMEKLİ OLAN ÖĞRETMENLER, YILLAR SONRA DÜZENLENEN BULUŞMA PROGRAMINDA BİR ARAYA GELEREK ESKİ GÜNLERİ YAD ETTİ.