Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden 21 araştırmacı dünyanın en etkili yüzde 2 listesinde

ESOGÜ listesinin ana verileri:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Stanford Üniversitesi ve Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından hazırlanan 2026 yılı "Dünyanın En Etkili %2 Bilim İnsanı" listesinde 21 araştırmacısıyla temsil edildi. Bu isimlerden 13 kişi kariyer boyu etki kategorisinde, 14 kişi 2025 tek yıl (yıllık etki) listesinde yer alırken, 6 araştırmacı her iki listede birden yer aldı.

öne çıkan bireysel başarılar:

Listede dikkat çeken sıralamalar arasında, Prof. Dr. Muammer Kaya 2025 yılında maden ve metalurji alt alanında dünyada 16. sırada yer alırken (alt alanın ilk yüzde 0,04 dilimi), Prof. İlker Bekir Topçu kariyer boyu listede inşaat ve yapı alanında dünyada 58. sırada konumlandı (ilk yüzde 0,10). Bu dereceler ESOGÜ'nün uluslararası ölçekte hem belirli alanlarda yüksek etki ürettiğini hem de bireysel düzeyde üst sıralarda temsil edildiğini gösteriyor.

uzmanlık alanları ve kurum profili:

ESOGÜ'nün listede yer alması tek bir disipline dayanmıyor; maden ve metalurji, enerji, fizik ve malzeme, inşaat ve yapı gibi alanlarda güçlü kümelenmeler göze çarpıyor. Ayrıca sağlık bilimlerinin güçlü temsili, kurumun alan yelpazesinin genişliğini ortaya koyuyor. Kurumda genç kuşağın yükselişi de kayda değer; kariyerinin ilk on yılında listeye giren yeni araştırmacılar, ESOGÜ'nün hem güncel hem de sürdürülebilir araştırma kapasitesine işaret ediyor.

Hazırlanan liste, dünya genelindeki bilim insanlarının üretkenliği ve çalışmalarının kalitesine göre iki ana kategoride—kariyer boyu etki ve yıllık etki—de değerlendirme yapıyor. ESOGÜ'nün 2026 listesindeki varlığı, üniversitenin uluslararası bilim toplumundaki etkisini hem nicelik hem de nitelik olarak ortaya koyuyor; belirgin uzmanlık kümeleri ve üst düzey bireysel sıralamalar kurumun araştırma profilini derinleştiriyor.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ), STANFORD ÜNİVERSİTESİ VE HOLLANDA MERKEZLİ YAYINCILIK ŞİRKETİ ELSEVİER'İN 2026'NIN 'DÜNYANIN EN ETKİLİ %2 BİLİM İNSANI' LİSTESİNDE 21 ARAŞTIRMACIYLA TEMSİL EDİLDİ.