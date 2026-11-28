Eskişehir sağlık tesislerinde acil durumlara hazırlık güçlendirildi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesislerinde, personele muhtemel acil durumlarda etkin müdahale edebilme becerisi kazandırmak amacıyla eğitim ve tatbikatlar düzenlendi. Çalışmalar, saha koşullarına uygun senaryolarla uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

saha çalışmaları ve kapsamı:

Odunpazarı, Emek, Şirintepe, Şarhöyük ve Zübeyde Hanım Yerleşkesi Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Deliklitaş Aile Sağlığı Merkezi'nde yürütülen faaliyetlerde hem teorik bilgiler paylaşıldı hem de uygulamalı tatbikatlar yapıldı. Eğitimler sırasında katılımcıların rol dağılımları, iletişim kanalları ve acil müdahale protokolleri pratik ortamda test edildi.

hedefler ve kazanımlar:

Programın temel hedefi, personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek ve muhtemel acil durumlarda etkin ve koordineli müdahale imkânlarını güçlendirmekti. Bu kapsamda gerçekleştirilen tatbikatlar, ekip içi koordinasyon, zaman yönetimi ve iletişim uygulamalarının değerlendirilmesine olanak sağladı.

Çalışmaları yönetenler arasında H. Dural Çiçek, Mehmet Tanrıverdi ve Şahin Sarıçoban yer aldı. Eğitimler sonrasında katılımcıların yetkinliklerinde gözle görülür bir artış hedefleniyor ve benzer uygulamaların düzenli aralıklarla tekrarlanması planlanıyor.

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE PERSONELİN OLASI ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMASI AMACIYLA EĞİTİM VE TATBİKATLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.