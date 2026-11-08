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Eskişehir sanayi odası'na dünya çapında en iyi oda ödülü

Eskişehir Sanayi Odası, CACCI Büyük Oda kategorisinde birincilik elde ederek Filipinler'de 'En İyi Oda' ödülünü aldı; yeşil dönüşüm ve verimlilik ön plana çıktı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 22:56

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EDİTÖR: Berk Doğan

Eskişehir sanayi odası'na dünya çapında en iyi oda ödülü

ödül uluslararası platformda geldi:

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), yeşil dönüşüm ve verimlilik alanındaki projeleriyle Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Ödülleri'nde Büyük Oda kategorisinde birinci seçildi. Ödül, Filipinler'de düzenlenen törende teslim edilerek ESO'yu dünya çapında 'En İyi Oda' olarak tescilledi.

CACCI, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 27 ülkeyi kapsıyor; bu geniş coğrafyada kazanılan birincilik, Eskişehir sanayisinin uluslararası alanda görünürlüğünü artırdı. Jüri değerlendirmesinde ESO'nun üyelerine yönelik yeşil dönüşüm, yalın üretim, dijitalleşme ve verimlilik odaklı çalışmalarının bütüncül etkisi öne çıktı.

başkanın değerlendirmesi:

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu ödül, fabrikalarımızda başlayan dönüşümün, üretime yansıyan bilginin ve ortak emeğin dünyadaki karşılığıdır' ifadelerini kullandı. Kesikbaş, başarının kent ve sektör paydaşlarının ortak çalışmasıyla elde edildiğini vurguladı ve üyelerin rekabet gücünü artırma hedefinin uluslararası alanda takdir gördüğünü belirtti.

eso'nun uygulamaya dönük adımları:

ESO, Model Fabrikası ve Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi aracılığıyla son dört yılda 100'den fazla firmaya karbon ayak izi hesaplaması ve sürdürülebilirlik raporlamasında doğrudan destek sağladı. Yeşil Yakalı Akademisi'nde 200'ün üzerinde lider yetiştirildi ve 100'ün üzerinde üye firmada yalın dönüşüm ile dijital dönüşüm olgunluk analizleri tamamlandı.

Farklı kurumlardan sağlanan 4,5 milyon avronun üzerindeki kaynak, üyelerin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmak ve rekabet gücünü güçlendirmek için kullanıldı. ESO bu finansal desteği, uygulama ve eğitim programlarıyla üretime dönük somut iyileşmeler sağlamak üzere yönlendirdi.

ESO yetkilileri, ödülü üretim yapan, istihdam sağlayan ve kentin geleceğine yatırım yapan tüm üyeler adına aldıklarını belirterek Meclis, Yönetim Kurulu, üyeler ve ekibe teşekkür etti. Kurum, Eskişehir sanayisinin uluslararası sahnedeki görünürlüğünü artırmaya devam edeceklerini açıkladı.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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