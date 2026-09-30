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Eskişehir sanayi odası'nda sanayiciler yeni AB ambalaj düzenlemelerine hazırlanıyor

ESO'da düzenlenen eğitimde AB'nin yeni ambalaj mevzuatı (PPWR) ve uygunluk süreçleri anlatıldı; geri dönüşüm, etiketleme ve teknik dokümantasyon işlendi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eskişehir sanayi odası'nda sanayiciler yeni AB ambalaj düzenlemelerine hazırlanıyor

eğitimin amacı ve düzenlendiği ortam:

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından ESO 50. Yıl Salonu'nda düzenlenen eğitim, üyelerin küresel rekabet gücünü artırmak ve yeşil mutabakat süreçlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Program, sektör temsilcilerine AB'nin yeni ambalaj çerçevesi hakkında kapsamlı bilgi aktarmayı hedefledi.

işlenen ana konular ve yasal yükümlülükler:

Eğitimde özellikle PPWR yükümlülükleri üzerinde duruldu. Katılımcılara; ambalaj minimizasyonu, geri dönüştürülebilirlik kriterleri, yeniden kullanım modelleri, etiketleme gereklilikleri, atık yönetimi ilkeleri ve teknik dokümantasyon şartları ayrıntılı şekilde anlatıldı. Bu başlıklar üzerinden firmaların ambalajlarının mevcut durumu değerlendirildi ve uyum sürecine ilişkin adımların nasıl planlanacağı ele alındı.

uygulama ve firmalara katkısı:

Eğitim, katılımcı firmalara mevzuata uyum süreçlerini sistematik biçimde organize etme imkânı sundu; örnek uygulamalar ve kontrol listeleriyle pratik yönlendirmeler sağlandı. Program, işletmelerin hem iç pazarda hem de ihracatta yeni ticaret kurallarına hazırlıklı olmasına katkı vermeyi amaçladı.

ESO yetkilileri, etkinlikte bilgi paylaşımında bulunan Dr. Çağdaş Saz ile eğitime katılanlara teşekkür ederek, kurum olarak sanayicilerin gelişimi ve mevzuata uyum süreçlerine destek sağlayacak eğitim faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI&#039;NDA (ESO) DÜZENLENEN &#039;AB YENİ AMBALAJ MEVZUATI VE AMBALAJ UYGUNLUK SÜRECİ...

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI'NDA (ESO) DÜZENLENEN 'AB YENİ AMBALAJ MEVZUATI VE AMBALAJ UYGUNLUK SÜRECİ EĞİTİMİ' BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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