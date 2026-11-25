toplantının açılışı ve katılımcı profili:

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından kurulan Eskişehir Sanayi Vizyon Kurulu, ilk toplantısını ESO'da gerçekleştirdi. Toplantı, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın açılış konuşmasıyla başladı. Kesikbaş, Eskişehir sanayisinin ekonomik büyüklüğünün yaklaşık yüzde 80'inin toplantıda temsil edildiğini belirterek kurulun kentteki sanayicilerin deneyim ve öngörülerini bir araya getirerek rekabet gücünü artıracak öncelikleri belirleyeceğini vurguladı.

kurulun hedefleri ve öncelikleri:

Kesikbaş konuşmasında ortak akıl ve birlik çağrısı yaptı: "Sanayicilerimiz arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirerek ortak akılla hareket etmek istiyoruz. Hedefimiz, Eskişehir’i üretim ve teknoloji alanında küresel bir marka hâline getirmek." Konuşmada üretim maliyetleri, finansmana erişim ve ihracatta kârlılığın korunması öncelikli alanlar olarak öne çıktı. Ayrıca verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm uygulamalarının kent sanayisinin sürdürülebilir rekabeti için hayati olduğu ifade edildi.

ileriye dönük yol haritası:

Toplantı, kurul üyelerinin tanışmasının ardından önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetlere ilişkin görüş alışverişiyle sona erdi. Kurul, belirlenen öncelikleri somut projelere dönüştürmek için çalışma grupları oluşturmayı ve adım adım bir yol haritası hazırlamayı planlıyor. Önümüzdeki süreçte sektör odaklı proje teklifleri, destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve ihracat rekabetini artırıcı uygulamalar öncelikler arasında yer alacak.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) TARAFINDAN KURULAN ESKİŞEHİR SANAYİ VİZYON KURULU, İLK TOPLANTISINI ESO’DA GERÇEKLEŞTİRDİ. TOPLANTI, ESO YÖNETİM KURULU BAŞKANI CELALETTİN KESİKBAŞ’IN AÇILIŞ KONUŞMASIYLA BAŞLADI.