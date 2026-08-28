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Eskişehir şehir hastanesinde laboratuvar kapasite ve kalite artırımı değerlendirildi

Yaşar Bildirici ile Erol Yılmaz, Eskişehir Şehir Hastanesi biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında yeni cihazları, teknik altyapıyı ve hizmetleri yerinde inceledi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Eskişehir şehir hastanesinde laboratuvar kapasite ve kalite artırımı değerlendirildi

Eskişehir şehir hastanesinde laboratuvar denetimi

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz, Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesindeki Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuvarlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde incelediler.

Yeni sistem ve cihazların değerlendirilmesi:

Ziyaret kapsamında laboratuvarlara kazandırılan yeni sistem ve cihazlar yakından incelendi. Sorumlu hekimlerden, cihazların işleyişi, mevcut teknik altyapı ve laboratuvar hizmetlerine sağlayacağı katkılar hakkında detaylı bilgiler alındı. Yapılan değerlendirmelerde cihazların entegrasyonu ve hizmet akışına etkileri üzerinde duruldu.

Personel görüşleri ve hizmet süreçleri:

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, laboratuvarlarda görev yapan sağlık çalışanlarıyla görüşerek yürütülen çalışmalar ve hizmet süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çalışanların geri bildirimleri doğrultusunda süreçlerin etkinliği ve kalite standartlarının güçlendirilmesine yönelik notlar alındı.

Ziyaret, laboratuvar hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin daha da arttırılmasına yönelik değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sona erdi. Elde edilen gözlemler, hastane laboratuvarlarının hizmet kapasitesini ve hasta bakım kalitesini yükseltmeyi hedefleyen planların oluşturulmasına temel teşkil edecek.

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YAŞAR BİLDİRİCİ VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANI EROL YILMAZ...

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YAŞAR BİLDİRİCİ VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANI EROL YILMAZ, ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİNDE BULUNAN BİYOKİMYA VE MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARINI ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİLER.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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