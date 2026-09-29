Eskişehir sokaklarında dragon lakaplı 56 yaşındaki adam uzak doğu hareketleriyle dikkat çekiyor

Eskişehir sokaklarında sabah rutini

Osman Öztepe, 56 yaşında ve lakabını 'Dragon' olarak tanımlıyor. Bir süre önce Erzurum’dan Eskişehir’e gelen Öztepe, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Fabrikalar Caddesi ile İsmet İnönü-1 Bulvarı'nın kesiştiği noktada her sabah uzak doğu dövüş sanatları hareketleri yapıyor. Çevreden geçenlerin dikkatini çeken gösterilerinde farklı akrobatik ve teknik hareketler öne çıkıyor.

antrenman geçmişi ve sağlık vurgusu:

Öztepe, "Uzak doğu dövüş sanatlarını İstanbul’da kendim öğrendim, 8 sene uğraştım" diyerek eğitim süresini ve öğrenim şeklini özetliyor. Kendisinin tanımına göre bu disiplinin özü, "inceliği sağlıklı yaşamak, güzel bir yaşantıya adım atmaktır." Gençlere de spor yapmayı öğrenmelerini ve kendilerine ideal bir yol çizmelerini tavsiye ediyor.

iş arayışı ve savunma yaklaşımı:

Şu anda çalışmadığını belirten Öztepe, "İnşaatta bekçilik işi arıyorum" diyerek iş arayışını ifade etti. Savunma niyeti hakkında da net konuştu: "İçeriye giren hırsız falan olursa tabii ki biraz dayak yer. Tekme yer, yumruk yer." Kendi ifadesiyle sahip olduğu mınçıkam isimli uzak doğu spor aletini de savunma amacıyla kullandığını söyleyerek, "hırsızın kafaya onunla bir tane vurdun mu zaten ayağa kalkamaz" şeklinde konuştu.

Öztepe'nin sokakta gerçekleştirdiği düzenli antrenmanlar, hem çevrede merak uyandırıyor hem de kişisel disiplininin ve iş arayışının bir birleşimi olarak görülüyor. Gösterdiği teknikler ve akrobatik hareketler, mahallede farklı yorumlar alırken Öztepe mesajını spor ve sağlıklı yaşam üzerinde kuruyor.

LAKABININ 'DRAGON' OLDUĞUNU BELİRTEN 56 YAŞINDAKİ OSMAN ÖZTEPE, SOKAK ORTASINDA YAPTIĞI UZAK DOĞU DÖVÜŞ SANATI HAREKETLERİ İLE DİKKAT ÇEKTİ