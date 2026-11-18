Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın hane ziyareti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, hane ziyaretleri kapsamında Fatma Kılıç ve kızı Ayşe Kılıç'ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretin ayrıntıları:

Vali Yılmaz, aile bireyleriyle bir süre sohbet ederek hâl ve hatırlarını sordu. Ziyaret sırasında Fatma Kılıç ve kızı Ayşe Kılıç’ın talepleri ve ihtiyaçları dinlendi; iletişim odaklı yaklaşım ön plana çıktı.

Vatandaşlarla ilişki vurgusu:

Vali Yılmaz, vatandaşlarla bir araya gelmeye önem verdiklerini belirterek devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Hane ziyaretleri aracılığıyla doğrudan temas kurulmasının, yerel ihtiyaçların tespiti ve çözüm sürecine katkı sağladığı ifade edildi.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, HANE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA FATMA KILIÇ VE KIZI AYŞE KILIÇ’I EVLERİNDE ZİYARET ETTİ.