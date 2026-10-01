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Eskişehir valisi Erdinç Yılmaz huzurevi sakinleriyle dünya yaşlılar günü'nde buluştu

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Safiye Gönül Bayar Huzurevi sakinleriyle kahvaltıda buluştu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:24

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir valisi huzurevi sakinleriyle buluştu

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Safiye Gönül Bayar Huzurevi sakinleriyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Ziyarette, huzurevi sakinleri tek tek selamlanıp sohbet edildi; ziyaret, hem samimi bir buluşma hem de yaşlılara yönelik saygı ve ilginin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Ziyaretin ayrıntıları:

Program boyunca Vali Yılmaz ve eşi, huzurevi sakinleriyle yakın temas kurdu, yaşam öykülerini dinledi ve ihtiyaçlara ilişkin duyarlılığı yineledi. Yerel protokol üyelerinin de yer aldığı etkinlikte katılımcılarla yapılan sohbetler, günün sıcak atmosferini pekiştirdi. Vali Yılmaz, konuşmasında büyüklerin toplum hayatındaki önemine vurgu yaparak onların tecrübelerinden öğrenildiğini aktardı.

Vali Yılmaz’ın sözleri şöyle kaydedildi: "Bugün, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle siz kıymetli büyüklerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Geçmişimizde, bugünümüzde ve geleceğimizde sizlerin hakkı çok büyük. Sizlerin hayat tecrübelerinizden, birikimlerinizden ve bizlere bıraktığınız değerlerden çok şey öğreniyoruz. Bunun bilincindeyiz. Sizleri çok seviyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen her türlü gayreti göstererek yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizlerin huzuru ve mutluluğu bizler için çok kıymetli. İyi ki varsınız, hep var olun. Ellerinizden hürmetle öpüyorum. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde nice güzel günler diliyorum."

Mesaj ve kutlama:

Ziyaret, samimi konuşmaların ardından huzurevi sakinleriyle birlikte kesilen pasta ile sona erdi. Etkinlikte vurgulanan temel mesaj, yaşlıların toplum içindeki yeri ve onlara yönelik sürekli desteğin gerekliliğiydi. Yetkililer, bundan sonra da benzer ziyaretlerin ve desteğin devam edeceğini belirtti.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ VE EŞİ DOÇ. DR. ŞENAY YILMAZ, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ...

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ VE EŞİ DOÇ. DR. ŞENAY YILMAZ, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA SAFİYE GÖNÜL BAYAR HUZUREVİ SAKİNLERİYLE DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMINDA BULUŞTU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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