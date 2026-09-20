Eskişehir ve Linz'in kültür köprüsü dijital dönüşümle güçleniyor

Eskişehir delegasyonu brucknerfest 2026 açılışında yer aldı:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi heyeti, Linz Belediye Başkanı Dietmar Prammer'ın daveti üzerine Avusturya'ya giderek Uluslararası Brucknerfest 2026'ın resmi açılış törenine katıldı. Delegasyonda Belediye Meclis Üyeleri Vural Yörük ve Ali İnci, Dış İlişkiler Şube Müdürü Dr. Özge Mutlu ile Mimar Merve Sargın Keskin yer aldı.

Üst düzey temaslar ve görüşmeler:

Heyet, Linz'de Belediye Başkanı Dietmar Prammer, Linz Belediyesi Meclis Üyesi Zeljko Malesevic, Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Andrea Pospischek ve Linz Belediyesi Şehir Senatosu Üyesi Mag. Dr. Michael Raml ile bir araya geldi. Görüşmelere ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Linz Fahri Konsolosu Dietmar Pichler ve Eskişehir Fahri Hemşehrisi, Johannes Kepler Üniversitesi Profesörü Dr. Reinhard Resch de katıldı.

Kültür, sanat ve dijitalleşme gündemi:

Delegasyon, Linz'in kültür yaşamının öne çıkan etkinliklerinden Klangwolke 'ATTheENDLinz' etkinliğinin başlangıcına iştirak etti ve dünyaca ünlü Ars Electronica Festivali kapsamında düzenlenen yürüyüş programında 'Gerçekle Müzakere: Belediyede Dijitalleşme' başlıklı sunumu takip etti. Bu temaslar, kültür ve sanatın yanı sıra teknolojik gelişmeler ve yerel yönetimlerde dijital dönüşüm konularında fikir alışverişine zemin hazırladı.

Taraflar, 2012'de imzalanan kardeş şehir anlaşmasıyla başlayan iş birliğinin karşılıklı temaslar ve ortak etkinliklerle sürdüğünü vurguladı. Heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin selamlarını ileterek iki şehir arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni iş birliği olanaklarının geliştirilmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret, Eskişehir ve Linz arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin kültür, sanat ve dijital dönüşüm ekseninde derinleşmesine katkı sağladı ve ilerleyen dönemde ortak projelere zemin hazırlama potansiyeli taşıyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HEYETİ, KARDEŞ ŞEHİR LİNZ BELEDİYE BAŞKANI DİETMAR PRAMMER’IN DAVETİ ÜZERİNE AVUSTURYA’YA GİDEREK ULUSLARARASI BRUCKNERFEST 2026’NIN AÇILIŞ PROGRAMI VE ARS ELECTRONİCA FESTİVALİ KAPSAMINDAKİ ETKİNLİKLERE KATILDI.