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Eskişehir Yenibağlar'da kopan cephe parçaları kahve dükkanının tentesine zarar verdi

Tepebaşı Yenibağlar Mahallesi'nde 6 katlı binanın dış cephesinden kopan yalıtım ve taş sıva parçaları zemin kattaki kahve dükkanının tentesine düştü.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 17:16

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir Yenibağlar'da kopan cephe parçaları kahve dükkanının tentesine zarar verdi

olay yeri ve hasar:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Sokak'ta, 6 katlı bir binanın dış cephe dekorasyonunda yer alan yalıtım malzemesi ile taş sıva parçaları henüz belirlenemeyen nedenle koparak aşağı düştü. Parçalar, binanın zemin katında faaliyet gösteren kahve dükkanının açılır tentesine isabet etti.

Çarpmanın etkisiyle iş yerinin tentesi yırtılarak hasar gördü. Olay anında tente altında müşteri veya çalışanın bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

bina cephesinde risk:

Olay sonrası bölgeye sevk edilen ekipler çevre güvenliğini sağladı. Cephede tehlike arz eden diğer parçaların tespiti için çalışma başlatıldı ve kopma riski taşıyan bölümler sökülerek temizlendi.

neden ve müdahale süreci:

Parçaların kopma nedeni henüz belirlenemedi; belediye ve ilgili ekiplerin çalışmaları, benzer olayların önüne geçmek amacıyla cephe kontrollerinin hızlandırılması yönünde sürdürüldü. İş yerinde yaşanan hasarın boyutu kayda geçirildi ve güvenlik önlemleri alındı.

ESKİŞEHİR&#039;DE 6 KATLI BİR BİNANIN DIŞ CEPHESİNDEN KOPAN YALITIM VE TAŞ SIVA PARÇALARI, ZEMİN...

ESKİŞEHİR'DE 6 KATLI BİR BİNANIN DIŞ CEPHESİNDEN KOPAN YALITIM VE TAŞ SIVA PARÇALARI, ZEMİN KATTAKİ KAHVE DÜKKANININ ÜZERİNE DÜŞTÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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