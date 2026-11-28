Eskişehir yurdu ziyareti

TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Gündüzalp Yurdu'nda yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarete Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın da eşlik etti.

Gençlerin görüşleri ve sohbet:

Program boyunca konuklar, öğrencilerin görüş ve paylaşımlarını dinledi; gençlerin gündemindeki konular hakkında karşılıklı sohbet gerçekleştirildi. Öğrencilerin fikir ve önerileri alındı, katılımcılar arasında samimi bir iletişim ortamı sağlandı.

Programın akışı ve kapanış:

Ziyaret, yurtta yapılan sohbet ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. Gerçekleştirilen bu tür ziyaretler, doğrudan iletişim ve geri bildirim alma imkânı sunarak gençlerle ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlıyor.

TBMM MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ PROF. DR. AYŞEN GÜRCAN(SAĞDA) İLE YEŞİLAY GENEL BAŞKANI DOÇ. DR. MEHMET DİNÇ(ORTADA), GÜNDÜZALP YURDU'NDA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ HASAN KALIN(SOLDA)