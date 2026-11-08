Dolar 50,1702 +0,07%
Euro 55,9445 +0,12%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.643,34 +1,07%
EUR/USD 1,1156 +0,11%
Brent Petrol 97,17 -1,17%
--°

Eskişehir'de 10 kasım anısına poomsae ruhu tatamide hayat buldu

Eskişehir'de 10 Kasım anısına düzenlenen Poomsae Turnuvası, Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda çok sayıda sporcu ile disiplin içinde yapıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eskişehir'de 10 kasım anısına poomsae ruhu tatamide hayat buldu

turnuva gerçekleştirildi:

Eskişehir’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında 10 Kasım’da Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu ev sahipliğinde Poomsae Turnuvası düzenlendi. Etkinlik, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda çok sayıda sporcunun katılımıyla yapıldı.

müsabakaların atmosferi ve amaç:

Tatamiye çıkan sporcular, teknik ve artistik hareketlerin değerlendirildiği Poomsae branşında derece için mücadele etti. Yarışmalar, sporun disiplinini ve birlik ruhunu öne çıkaran bir atmosferde geçti; salonun ev sahipliği sporcular arasında dayanışmayı güçlendirdi.

değerlendirme ve anma mesajı:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri müsabaka sonrası tüm katılımcıları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Açıklamada ayrıca "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

ESKİŞEHİR’DE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÇAMLICA KEMAL UNAKITAN SPOR...

ESKİŞEHİR’DE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÇAMLICA KEMAL UNAKITAN SPOR SALONU’NDA POOMSAE TURNUVASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İtaliano'dan uyarı: Galatasaray karşısında açlığı fırsata çevirmeliyiz
images

Stock: Gaziantep maçına odaklanıp toparlanacağız
images

Kayseri Şekerspor son dakikada öne geçti: Sorgun Belediyespor 2-3
images

Kocasinan Şimşekspor Afşinspor'u 3-0 geçerek çıkışını sürdürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz