Eskişehir'de 10 kasım anısına poomsae ruhu tatamide hayat buldu

turnuva gerçekleştirildi:

Eskişehir’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında 10 Kasım’da Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu ev sahipliğinde Poomsae Turnuvası düzenlendi. Etkinlik, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda çok sayıda sporcunun katılımıyla yapıldı.

müsabakaların atmosferi ve amaç:

Tatamiye çıkan sporcular, teknik ve artistik hareketlerin değerlendirildiği Poomsae branşında derece için mücadele etti. Yarışmalar, sporun disiplinini ve birlik ruhunu öne çıkaran bir atmosferde geçti; salonun ev sahipliği sporcular arasında dayanışmayı güçlendirdi.

değerlendirme ve anma mesajı:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri müsabaka sonrası tüm katılımcıları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Açıklamada ayrıca "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

ESKİŞEHİR’DE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÇAMLICA KEMAL UNAKITAN SPOR SALONU’NDA POOMSAE TURNUVASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.