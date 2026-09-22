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Eskişehir'de 12 ilçede bin 800'ü aşkın çanta ile öğrencilere eğitim desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ayşe Ünlüce'nin hediyesi olarak 12 ilçede bin 800'ü aşkın okul çantası ve kırtasiye seti dağıttı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de 12 ilçede bin 800'ü aşkın çanta ile öğrencilere eğitim desteği

dağıtımın kapsamı:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kırtasiye desteği, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesine yetiştirildi. Başkan Ayşe Ünlüce'nin hediyesi olarak hazırlanan paketlerde okul çantası ve çeşitli kırtasiye malzemeleri yer aldı.

12 ilçede erişim ve sayılar:

Destek, kent merkezi dışındaki 12 ilçe olan Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar'da öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine dağıtıldı. Kampanya kapsamında bin 800'ü aşkın okul çantası ve kırtasiye seti öğrencilere ulaştırıldı.

sosyal belediyecilik ve amaç:

Belediye, çocukların eğitim hayatına katkı sunmayı ve eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olarak görüyor. Proje, öğrencilerin yeni döneme daha donanımlı başlamasını ve temel eğitim materyallerine erişimin artmasını hedefliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik benzer çalışmaları sürdürmeye devam ediyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLKOKUL VE ORTAOKUL...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KIRTASİYE DESTEĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ. BAŞKAN AYŞE ÜNLÜCE’NİN HEDİYESİ OLARAK HAZIRLANAN BİN 800’Ü AŞKIN OKUL ÇANTASI VE KIRTASİYE SETİ, ESKİŞEHİR’İN 12 İLÇESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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