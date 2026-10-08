Eskişehir’de 15 yaşındaki kız kayboldu, annesi yardım çağrısı yaptı

Olayın ayrıntıları:

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki K.A., kuaförlük eğitimi gördüğü ve Mesleki Eğitim Merkezi'ne (MESEM) devam ettiği öğrenildi. İddiaya göre, okuldan çıktıktan sonra annesi Zekiye Akay'a tramvayda olduğunu bildirip yola çıkan genç kız, akşam saatlerine kadar eve dönmedi.

Anne Akay, kızının arkadaşını arayarak tramvayda olduğunu ve eve geleceği bilgisini aldı. Kısa süre sonra Akay'a gelen ilk mesajda genç kızın "Anne ben 40 dakika içinde gelmezsem polise haber ver" yazdığı, daha sonra gelen ikinci mesajda ise "Ben yurda giriyorum anne, yurttayım" yazdığı belirtildi. Ancak genç kızın telefonu arandığında kapalı çıktı ve halen kapalı olduğu bildirildi.

Aile ve yurt incelemesi:

Anne Akay, yurt yetkilileriyle görüştüğünü ve K.A. adına herhangi bir kayda rastlanmadığını aktardı. Akay, kızının henüz 15 yaşında olduğunu vurgulayarak dışarıda tek başına kalamayacağını söyledi ve gören ya da yerini bilenlerin polise ya da en yakın ekiplerlere bildirmesini istedi.

Anne, durumun bir suç teşkil edebileceğini belirterek kızını yanında tutanlardan bırakmasını istedi: "Kimin yanındaysa, bu bir suçtur, bıraksınlar çocuğumu". Aralarında herhangi bir kavga olmadığını, ilişkilerinin iyi olduğunu ve kızının olay günü neşeli mesajlar attığını ifade etti.

Polis aramaları sürüyor:

Olay, aile tarafından emniyete bildirildi ve polis ekipleri kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı. Yetkililer ve aile, vatandaşlardan gelen ihbarları bekliyor. Görgüye dayalı bilgi veya konum bildirenlerin derhal polise ya da en yakın güvenlik birimine haber vermesi istendi.

KAYIPLARA KARIŞAN K.A.