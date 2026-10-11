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Eskişehir'de 1578. cadde trafiğinde araç çarpışması

Eskişehir Aşağı Söğütönü Mahallesi 1578. Cadde'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de 1578. cadde trafiğinde araç çarpışması

Eskişehir'de 1578. cadde trafiğinde araç çarpışması

Eskişehir'in Aşağı Söğütönü Mahallesi 1578. Cadde üzerinde meydana gelen kazada, 06 CFA 855 plakalı hafif ticari araç ile 06 KLT 35 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza yeri ve araç plakaları:

Edinilen bilgilere göre çarpışmanın nedeni henüz bilinmiyor. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve yapılan ilk incelemede şans eseri yaralanma olmadığı tespit edildi.

Hasar ve soruşturma:

Her iki araçta maddi hasar oluştuğu belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili olarak yerde inceleme yapıp tanık ifadelerini aldı; kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR&#039;DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

ESKİŞEHİR'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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