Eskişehir'de 2.03 promil alkollü sürücünün kaçışı, polise araç sürüp park halindeki araca çarpınca sona erdi

Olayın gelişimi:

Dün gece Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Gülhatmi Sokak üzerinde meydana gelen olayda, polis ekipleri şüphe üzerine 26 ANF 005 plakalı otomobiliyle seyreden sürücüyü durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücü A.Ç., görevli memurların üzerine araç sürerek kaçmaya çalıştı.

Kaçış sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden A.Ç., sokak üzerinde park halinde bulunan 26 TE 303 plakalı araca çarptı. Çarpmanın ardından ekipler tarafından durdurulan sürücü olay yerinde gözaltına alındı.

Gözaltı ve alkol ölçümü:

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü A.Ç.'nin yapılan alkol ölçümünde 2.03 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza sonrası herhangi bir can kaybı veya ağır yaralanma bildirilmedi.

Soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. Emniyet yetkilileri, dur ihtarına uymamanın ve görevlilere yönelik tehlikeli hareketlerin trafik güvenliğini ve kamu personelinin güvenliğini ciddi şekilde riske attığını belirtti.

gelişmelerle ilgili savcılık ve emniyet birimlerince yapılacak işlemler sürüyor ve kamuoyuna yeni bilgi verildikçe paylaşılacak.

ESKİŞEHİR’DE ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞAN VE POLİSİN ÜZERİNE ARAÇ SÜREN 2.03 PROMİL ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, PARK HALİNDEKİ BAŞKA BİR ARACA ÇARPTIKTAN SONRA GÖZALTINA ALINDI.