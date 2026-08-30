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Eskişehir'de 290 bin liralık ceza sonrası arbede: eski emniyet müdürünün oğlunu tanıyorum iddiası

Eskişehir'de sivil trafik ekipleri alkollü ve ehliyetsiz sürücüyü durdurdu; sürücüye 250 bin, araç sahibine 40 bin TL ceza kesildi, tartışma arbede ile tırmandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de 290 bin liralık ceza sonrası arbede: eski emniyet müdürünün oğlunu tanıyorum iddiası

Eskişehir'de sivil trafik uygulaması sonrası tartışma

Eskişehir'de sivil trafik ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde yapılan kontroller, hem alkol hem de ehliyetsizlik nedeniyle ağır cezalara yol açtı. Uygulama sırasında yaşanan itiraz ve taşkınlık ise ortamdaki gerilimi yükseltti.

Denetim ve tespitler:

Tepebaşı ilçesi 746. Sokak üzerinde durdurulan 26 ALT 367 plakalı araçta sürücü Z.S.K.'ya yapılan alkol testi sonucunda 1.23 promil olduğu belirlendi. İncelemeler sırasında sürücünün daha önce alkollü araç kullanmak nedeniyle ehliyetine el konulduğu ve bu nedenle şu anda ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçtiği tespit edildi. Bu bulgular doğrultusunda sürücüye 250 bin TL, araç sahibine ise ilgili maddeler gereğince 40 bin TL olmak üzere toplam 290 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay yerindeki tepki ve sonuçları:

Kesilen cezaya ve yapılan uygulamaya öfkelenen sürücünün erkek arkadaşı olay yerinde taşkınlık çıkardı. İfadelere göre şahıs, bir kez sivil polis aracına ve üç kez kendi otomobiline olmak üzere toplam dört defa tekme attı. Olay sırasında polislere seslenen kişi, "Eski emniyet müdürünün oğlunu tanıyorum" diyerek iddiada bulundu; bu sözler çevrede dikkat çekti.

Sürücü Z.S.K., gerekli adli ve idari işlemler için polis merkezine götürülürken, araç sürücü teslim alınmadığı için çekiciyle otoparka sevk edildi. Olay yerinde uygulanan idari süreç ve taşıtın çekilmesiyle ekipler gerekli tutanakları tuttu ve işlemleri tamamladı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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