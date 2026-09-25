Eskişehir'de 47 yıl hapis cezası bulunan kişi Tepebaşı'nda yakalandı
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.
arama ve yakalama süreci:
Ekiplerin çalışmaları neticesinde, 'Silahla Yağma' suçundan 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen bir şahıs Tepebaşı ilçesinde yakalandı.
yasal süreç ve teslim:
Adli makamlara sevk edilen şüphelinin tutuklandığı ve Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.
ESKİŞEHİR'DE 'SİLAHLA YAĞMA' SUÇUNDAN 47 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN BİR ŞAHIS YAKALANDI.
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