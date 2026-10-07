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Eskişehir'de acil eğitim sempozyumu güncel protokolleri öne çıkardı

5-7 Ekim'de Eskişehir Şehir Hastanesi'nde düzenlenen II. Geleneksel Acil Oryantasyon Sempozyumu, resüsitasyon, travma ve kardiyopulmoner acillere odaklandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Eskişehir'de acil eğitim sempozyumu güncel protokolleri öne çıkardı

II. Geleneksel Acil Oryantasyon Sempozyumu tamamlandı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen II. Geleneksel Acil Oryantasyon Sempozyumu, 5-7 Ekim tarihleri arasında Eskişehir Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmasını Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici yaptı. Üç gün süren programda acil sağlık hizmetlerine dair güncel bilgi, uygulama ve protokoller detaylı oturumlarla ele alındı.

Programın odağı ve katılımcılar:

Etkinlikte alanında uzman hekimler sunumlar yaparak, hasta güvenliği ve hızlı müdahale gerektiren senaryolara ilişkin deneyim ve önerilerini paylaştı. Sempozyumda özellikle resüsitasyon, travma, kardiyovasküler ve pulmoner aciller, nörolojik aciller ile dahili acillerin yönetimine yönelik güncel yaklaşımlar vurgulandı.

Gün gün işlenen başlıklar:

Programın ilk günü yetişkin ve pediatrik yaşam desteği, şok ve anafilaksi, zehirlenmeler, travma hastasına yaklaşım, havayolu yönetimi ve entübasyon ile gebe travmalarına yönelik sunumlara ayrıldı. İkinci gün göğüs ağrısı, akut solunum yetmezliği, akut koroner sendrom, hipertansif aciller, inme, nöbet, baş ağrısı ve baş dönmesine yaklaşım konuları işlendi. Sempozyumun son günü glisemik aciller, elektrolit bozuklukları, gastrointestinal sistem kanamaları ile adli vakalara genel yaklaşım ve raporlama başlıklarında eğitimlere yer verildi.

Üç günlük program, teori ile uygulamanın birleştiği oturumlar sayesinde acil servis çalışanlarının güncel protokolleri pekiştirmesine ve farklı klinik senaryolarda karar verme süreçlerini güçlendirmesine katkı sağladı.

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN II. GELENEKSEL ACİL ORYANTASYON SEMPOZYUMU...

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN II. GELENEKSEL ACİL ORYANTASYON SEMPOZYUMU, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ GÜNCEL BİLGİ VE UYGULAMALARIN ELE ALINDIĞI KAPSAMLI OTURUMLARLA TAMAMLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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