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Eskişehir'de acil sağlıkta hız ve kalite hedefi belirlendi

Eskişehir İl Ambulans Servisi'nin toplantısında performans göstergeleri ve müdahale süreleri gözden geçirildi; başarılı ekiplere teşekkür belgesi verildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de acil sağlıkta hız ve kalite hedefi belirlendi

Eskişehir'de acil sağlıkta hız ve kalite hedefi belirlendi

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından koordine edilen Ağustos Ayı Değerlendirme Toplantısı, 22-23 Eylül tarihlerinde tamamlandı. Toplantıda il genelindeki acil sağlık hizmetlerine ilişkin veriler ve performans göstergeleri detaylı biçimde ele alındı.

toplantı kapsamı ve katılımcılar:

Programa kent genelindeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları birim sorumluları ile Sağlık Komuta Kontrol Merkezi personeli katıldı. Gerçekleştirilen oturumlarda müdahale hızının artırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik planlamalar üzerinde duruldu.

ödüllendirme ve vatandaş geri bildirimleri:

Toplantı kapsamında, acil sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşların geri bildirimleri ve memnuniyetleri esas alınarak özverili çalışmalarıyla öne çıkan personele ödül takdim edildi. Başarılı ekiplere Teşekkür Belgesi, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Duman tarafından verildi.

Toplantının ardından yapılan değerlendirmede, kent genelinde acil sağlık hizmetlerinin belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda daha etkin, verimli ve koordineli şekilde sürdürüleceği ifade edildi. Yetkililer, müdahale sürelerinin kısaltılmasına ve ekip içi iletişimin güçlendirilmesine yönelik adımların takip edileceğini belirtti.

ESKİŞEHİR İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TOPLANTIDA İL GENELİNDEKİ ACİL...

ESKİŞEHİR İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TOPLANTIDA İL GENELİNDEKİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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