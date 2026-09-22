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Eskişehir'de alkollü sürücüye 28 bin lira ceza, ehliyete 6 ay el kondu

Eskişehir'de yapılan trafik denetiminde 1.11 promil alkollü olduğu saptanan İ.Y.'ye toplam 28.000 TL para cezası kesildi, ehliyete 6 ay el kondu.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de alkollü sürücüye 28 bin lira ceza, ehliyete 6 ay el kondu

Olayın detayları:

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece 75. Yıl Mahallesi nde yürütülen trafik uygulamasında, 26 KL 273 plakalı araç durduruldu. Araç sürücüsü İ.Y. üzerinde yapılan alkol metre ölçümünde 1.11 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ekiplerin evrak ve sistem kontrollerinde aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası ile fenni muayene belgelerinin bulunmadığı tespit edildi. Denetim sırasında tespit edilen eksiklik ve kural ihlalleri aynı işlem kapsamında değerlendirildi.

Alınan idari yaptırımlar:

Uygulama sonucunda sürücü İ.Y. nin sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Söz konusu 26 KL 273 plakalı araç, trafikten men edilerek 2 ay boyunca otoparka çekildi.

Sürücüye, tespit edilen alkollü araç kullanma ile sigorta ve muayene eksikliklerinden dolayı toplam 28 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili işlemler Emniyet ekipleri tarafından tamamlanırken, denetimlerin trafik güvenliği ve mevzuata uyumun sağlanması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

ESKİŞEHİR&#039;DE POLİSİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE 1.11 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLEN...

ESKİŞEHİR'DE POLİSİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE 1.11 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜYE TOPLAM 28 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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