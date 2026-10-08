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Eskişehir'de altyapının nabzını tutan başkan Ünlüce sahada inceleme yaptı

Başkan Ayşe Ünlüce, ESKİ'nin Odunpazarı ve Tepebaşı'ndaki altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden detaylı bilgi aldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de altyapının nabzını tutan başkan Ünlüce sahada inceleme yaptı

Başkan Ünlüce saha incelemesine katıldı:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelere Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl ve 71 Evler Mahalle Muhtarı Emir Dişbudak eşlik etti. Ünlüce, çalışmalar hakkında ESKİ Genel Müdür Vekili Niyazi Solak ve saha ekiplerinden bilgi aldı.

Emek Mahallesi'nde tamamlanan ve yenilenen hatlar:

ESKİ ekipleri, Emek Mahallesi'nde özellikle Tarih ve Albayrak Bulvarı üzerinde yürütülen yağmur suyu hattı çalışmalarını tamamladı. Mahallede ayrıca Ayvazhan Sokak ve Şemsettin Günaltay Caddesi boyunca içme suyu hatları yenilenerek altyapı güvenliği artırıldı. Bu müdahaleler, yoğun yağış ve kullanım yüküne karşı kentin su yönetimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Sazova Mahallesi'nde yeni hat çalışması:

Sazova Mahallesi'nde, Suadiye Caddesi üzerinde yeni içme suyu hattının yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Proje, bölgenin uzun vadeli su arz güvenliğini sağlamayı amaçlıyor ve ekipler sahada aşama aşama ilerliyor.

Geleceğe dönük yatırım vurgusu:

Çalışmaları değerlendiren Başkan Ayşe Ünlüce, altyapı yatırımlarının yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, Eskişehir’in geleceğine yönelik olduğunu belirtti. Ünlüce, etaplar halinde sürecek planlamayla kent genelinde daha güçlü ve dayanıklı bir altyapı oluşturulacağını aktararak, "Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırıyor, şehrimizin geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ODUNPAZARI VE...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ODUNPAZARI VE TEPEBAŞI İLÇELERİNDE SÜRDÜRÜLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK EKİPLERDEN BİLGİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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