Eskişehir'de Amatör Spor Haftası'nda eskrim flöre heyecanı

Eskişehir'de eskrim flöre müsabakaları
Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Fethi Heper Eskrim Salonu'nda "Eskrim Flöre" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi.
Organizasyon ve program:
Program çerçevesinde sporcuların katılımıyla eskrim flöre müsabakaları yapıldı. Etkinlikte eskrim branşının kendine has heyecanı ve sporcuların mücadele ruhu sahaya yansıdı.
Renkli anlar ve katılımcı ilgisi:
Objektiflere yansıyan renkli anlar, müsabakaların sürükleyici atmosferini gözler önüne serdi. Müsabakalar, sporcuların ve katılımcıların ilgisiyle tamamlandı ve Amatör Spor Haftası kutlamıları kapsamındaki programlar arasında yer aldı.
ESKİŞEHİR'DE AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA PROF. DR. FETHİ HEPER ESKRİM SALONU’NDA 'ESKRİM FLÖRE' ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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