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Eskişehir'de ani dönüş tehlikesi araç kamerasına yansıdı

Eskişehir'de caddeden sokağa ani dönüş yapan bisikletli çocuğun SUV ile çarpışmaktan son anda kaçtığı anlar araç kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de ani dönüş tehlikesi araç kamerasına yansıdı

Eskişehir'de ani dönüş tehlikesi araç kamerasında

olayın gelişimi:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Ömerağa Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde, bisikletiyle hızla ilerleyen bir çocuk, bir yetişkinin arkasından Sazan Sokak istikametine doğru ani bir dönüş yaptı. Bu sırada Sazan Sokak'tan Turgut Reis Caddesi'ne çıkan SUV tipi otomobilin sürücüsü, çocuğun aniden önüne çıktığını fark ederek son anda frene bastı.

görüntü ve sürücünün tepkisi:

Yaşanan kaza kıl payı atlatıldı ve tehlikeli anlar otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın hemen ardından sürücü, bisikletli çocuğu daha dikkatli olması konusunda uyararak yoluna devam etti.

Kayda yansıyan bu görüntüler, cadde ile sokak kesişmelerinde hem araç sürücülerinin hem de bisikletlilerin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösteriyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE CADDEDEN SOKAĞA ANİ DÖNÜŞ YAPAN BİSİKLETLİ ÇOCUK, KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE KAFA...

ESKİŞEHİR'DE CADDEDEN SOKAĞA ANİ DÖNÜŞ YAPAN BİSİKLETLİ ÇOCUK, KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE KAFA KAFAYA GELMEKTEN SON ANDA KURTULDUĞU ANLAR ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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