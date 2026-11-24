olayın yaşandığı yer ve ilk müdahale:

Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerindeki bir apartmanda, H.M. adlı şahıs eline aldığı balta ile saldırgan ve tehlikeli hareketler sergiledi. Durumu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi; olay bölgesine gelen ekipler şahsı ikna etmeye çalıştı.

polis müdahalesi ve olayın kontrol altına alınması:

İkna çabalarına rağmen belindeki baltayı teslim etmeyen şahıs için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat ekiplerinin çalışması sonucu baltanın şahıstan alındığı, böylece apartmanda olası bir riskin giderildiği bildirildi.

sağlık durumu ve soruşturma:

Balta teslim alındıktan sonra H.M., sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi. İddialara göre şahsın psikolojik bunalıma girmesine, bir yakınının kumar borcu nedeniyle birikiminin kaybedilmesi neden oldu. Olayla ilgili emniyet ekiplerince inceleme başlatıldı ve süreçle ilgili detaylı soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR’DE APARTMAN İÇİNDE ELİNE ALDIĞI BALTAYLA TEHLİKELİ HAREKETLER SERGİLEYEN ŞAHIS, ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN MÜDAHALESİNİN ARDINDAN SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE SEVK EDİLDİ.