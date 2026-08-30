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Eskişehir'de Atatürk anıtı önünde 30 Ağustos coşkusu

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı Valilik Meydanı'nda çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve resmi geçitle kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de Atatürk anıtı önünde 30 Ağustos coşkusu

Eskişehir'de 30 Ağustos törenleri

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı, kent merkezinde düzenlenen törenlerle anıldı. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar sahasında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler, Valilik Meydanı'nda başladı.

Törenin başlangıcı ve çelenk sunumu:

Tören, Valilik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla açıldı. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz tarafından yapılan çelenk sunumunu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı takip etti. Resmi protokolün yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı anma töreninde tören kıtası düzeni sağlandı.

Resmi geçit ve halk programı:

Çelenk töreninin ardından Atatürk Bulvarı üzerinde resmi geçit yapıldı. Törene; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü mesajının okunması eşlik etti ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapılan konuşma ile tören içeriği güçlendi.

Günün anısına öğrenciler şiirlerini seslendirirken, halk oyunları gösterileri de kutlamalara renk kattı. Etkinlikler resmi geçidin tamamlanmasıyla sona erdi; meydanda toplanan vatandaşlar bayramı birlikte kutladı ve anma programları düzenlenen ritüeller çerçevesinde yürütüldü.

ESKİŞEHİR’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE...

ESKİŞEHİR’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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